NHL: Philadelphia Flyers feierten mit Raffl ersten Auswärtssieg

Im dritten Versuch haben die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl ihren ersten Auswärtserfolg der jungen NHL-Saison gefeiert. Die Flyers besiegten am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga die New Jersey Devils mit 5:3.

Philadelphia verspielte im Mitteldrittel einen Zwei-Tore-Vorsprung, zog im Schlussabschnitt aber entscheidend von 2:2 auf 5:2 davon.