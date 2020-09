Eishockey: Österreichs U20-Nationalteam kann nicht absteigen

Österreichs U-20-Team hat gute Nachrichten bekommen: Die WM der Top-Division findet heuer in einer Bubble in Edmonton statt. Und weil aufgrund von Coronavirus-Pandemie das Turnier der Division IA abgesagt werden musste, wird es diesmal keinen Absteiger geben.

Damit ist die Mannschaft, die im vergangenen Jahr in Minsk sensationell den Aufstieg unter die weltbesten Teams schaffte, auch 2021 wieder dabei. Dann wird Ende des Jahres ebenfalls in Kanada gespielt, und zwar wie ursprünglich für heuer geplant in Edmonton und Red Deer.