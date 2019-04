Eishockey: Österreich verliert zweites Duell mit Deutschland

Zwei Tage nach dem überraschenden 3:2-Erfolg von Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist der DEB-Auswahl die Revanche gelungen. Deutschland gewann am Samstag in Deggendorf das Testspiel für die WM ab 10. Mai in der Slowakei verdient mit 5:1 (0:0,2:1,3:0). Der deutsche NHL-Star Leon Draisaitl, schon in Regensburg zweimal erfolgreich, war mit einem Hattrick und einem Assist der Matchwinner.

Teamchef Roger Bader nahm einige Umstellungen vor, unter anderem erhielt David Kickert im Tor den Vorzug und machte wie zuletzt auch Lukas Herzog seine Sache gut. Im Vergleich zum Sieg vor zwei Tagen verteidigten die Österreicher gegen die mit drei NHL-Spielern angetretenen Gastgeber am Beginn besser, hatten bei einem Stangenschuss aber auch Glück (4.). Im Mitteldrittel gelang sogar die Führung. Im ersten rot-weiß-roten Powerplay versenkte Lukas Haudum die Scheibe im Kreuzeck (24.).