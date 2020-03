NHL: Raffl feiert mit Flyers neunten Sieg in Folge

Der Kärntner Michael Raffl befindet sich mit den Philadelphia Flyers in der NHL weiter auf der Erfolgswelle. Die Flyers gewannen am Samstag vor eigenem Publikum gegen die Buffalo Sabres mit 3:1 und feierten damit den neunten Sieg in Folge.

Raffl brachte es auf 12:38 Minuten Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt.