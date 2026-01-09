Wintersport

Kasper-Kollege Patrick Kane erzielte sein 500. Tor in der NHL

Kasper gratuliert Kane
Beim 5:1 gegen Vancouver erzielte der US-Amerikaner Kane das 499. und 500. Tor in der National Hockey League. Die Nummer eins bleibt Alex Owetschkin (915 Treffer).
09.01.26, 12:20

Detroit-Stürmer Patrick Kane hat den 500er-Club der NHL-Torschützen erreicht. Am Donnerstag erzielte der 37-Jährige beim Heim-5:1 über Vancouver seine Treffer 499 und 500 und gehört damit zu den sechs erfolgreichsten Aktiven der Liga. Einer davon ist der Russe Alexander Owetschkin, der die Allzeit-Wertung mit 915 Toren anführt. Insgesamt haben 50 Akteure diese Marke überschritten. Kane-Teamkollege Marco Kasper blieb punktelos, bei Vancouver fehlte Marco Rossi weiter verletzt.

Agenturen, peka  | 

