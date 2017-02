Michael Grabner hat am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) ein Tor zum Sieg seiner New York Rangers beigetragen. Der Kärntner schoss im zweiten Drittel das erste Tor für seine Mannschaft beim 4:3-Heimsieg gegen die Nashville Predators.

Thomas Vanek unterlag mit seinen Detroit Red Wings auswärts den Washington Capitals 3:6, die Philadelphia Flyers von Michael Raffl mussten sich den New York Islanders 1:3 geschlagen geben.