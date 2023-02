Eishockey: Linz fordert Graz um den Einzug ins Viertelfinale

Sonntag, 26.02.2023 Graz99ers - Pioneers Vorarlberg 4:0 (1:0,2:0,1:0) Vienna Capitals - HC Innsbruck 5:3 (2:1,1:0,2:2) Black Wings Linz - Fehervar AV19 4:2 (1:1,3:1,0:0) Pustertal Wölfe - Olimpija Ljubljana 7:2 (1:0,4:1,2:1) Asiago Hockey - EC-KAC 5:1 (0:0,2:1,3:0) HCB Südtirol - EC Salzburg 4:3 (1:2,1:1,2:0)

Tabelle nach Grunddurchgang:

1. HCB Südtirol 48 32 5 0 11 175:105 70 106 * 2. EC Salzburg 48 29 4 3 12 147:97 50 98 * 3. HC Innsbruck 48 30 1 2 15 186:150 36 94 * 4. EC VSV 48 27 4 1 16 178:147 31 90 * 5. EC-KAC 48 19 8 6 15 139:120 19 79 * 6. Vienna Capitals 48 22 2 7 17 156:142 14 77 * 7. Black Wings Linz 48 21 3 4 20 133:131 2 73 ** 8. Fehervar AV19 48 17 4 8 19 123:125 -2 67 ** 9. Asiago Hockey 48 18 5 2 23 146:155 -9 66 ** 10. Graz99ers 48 14 5 5 24 106:135 -29 57 ** 11. Pustertal Wölfe 48 15 3 5 25 125:136 -11 56 12. Olimpija Ljubljana 48 11 2 3 32 113:192 -79 40 13. Pioneers Vorarlberg 48 8 3 3 34 92:184 -92 33

* = im Viertelfinale ** = im Pre-Play-off

Pre-Play-off (best of three), ab Dienstag: Linz - Graz, Fehervar - Asiago