Kündigung für NHL-Referee, der ein Team benachteiligen wollte

Eishockey-Schiedsrichter Tim Peel ist wegen eines unsportlichen Kommentars frühzeitig in den Ruhestand geschickt worden. Der Referee, der Ende April aufhören wollte, wird keine NHL-Partie mehr leiten. Grund für das vorzeitige Karriereende war ein über die Mikrofone eingefangener Satz des 54-Jährigen in der Partie der Nashville Predators gegen die Detroit Red Wings in der Nacht auf Mittwoch.

"Es war nicht viel, aber ich wollte eine beschissene Strafe gegen Nashville früh..." - Peel sagte diese Worte deutlich hörbar, ehe der Ton abrupt endete. Der englische Vulgärausdruck wurde in der Übertragung mit einem Piepton überblendet. Trotz des offenbar parteiischen Schiedsrichters gewann Nashville das Spiel 2:0.