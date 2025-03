Eishockey: Nur Salzburg und Graz stellten in der Serie auf 2:0

Red Bull Salzburg und die Graz99ers gewannen auch ihr zweites Viertelfinalspiel in der ICE-Eishockeyliga. Der Meister setzte sich am Dienstag auswärts gegen Fehervar mit 1:0 durch, die Steirer besiegten die Black Wings Linz zu Hause mit 3:2 in der zweiten Verlängerung.

Salzburg gewann hoch verdient auch das sechste Saisonduell mit Fehervar. Scott Kosmachuk erzielte in der 28. Minute den einzigen Treffer der Partie, Atte Tolvanen parierte alle 19 Torschüsse.