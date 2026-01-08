Eishockey-Kracher im Skisprungstadion von Bischofshofen

Diesbezüglich habe man Gespräche mit dem dortigen Skiclub geführt, teilte die ICE am Donnerstag mit und verwies auf noch zu klärende Details. Demnach seien am Schauplatz des Vierschanzentourneespringens in einer Arena für 10.000 bis 12.000 Fans vier Matches geplant, darunter die Spiele KAC - VSV und Salzburg - Linz.

Die ICE nannte hingegen noch keine Details. „Aktuell prüfen wir gemeinsam mit dem Skiclub Bischofshofen die Möglichkeit eines besonderen Events im Jänner 2027. Die Gespräche sind konstruktiv, der Standort bietet sehr reizvolle Voraussetzungen, um unseren Sport einer breiten Masse zu präsentieren. Gleichzeitig stehen wir noch am Anfang der Detailabstimmungen - eine endgültige Entscheidung ist zum jetzigen Zeitpunkt daher noch offen“, sagte ICE-Präsident Alexander Gruber.

2010 und 2015 hatte es im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Freiluftligaspiele zwischen dem KAC und dem VSV gegeben.