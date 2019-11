Erfolgserlebnisse für Raffl und Grabner in der NHL

Für die Philadelphia Flyers hat es am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen raren Sieg in der regulären Spielzeit gegeben: Erstmals seit dem 13. Dezember 2005 haben die Flyers in Columbus bei den Blue Jackets gewonnen, und zwar mit 3:2. Michael Raffl steuerte in seinen 12:07 Min. auf dem Eis den Assist zum 1:1 bei. Der Kärntner hält nun bei drei Toren und fünf Assists.