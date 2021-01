Eishockey: Der KAC gewinnt den Schlager gegen Salzburg

Tabellenführer Bozen ging in Villach zweimal in Führung, zweimal gelang dem wegen vieler Verletzungen ersatzgeschwächten VSV durch Daniel Wachter (13.) und Scott Kosmachuk (34.) jedoch der Ausgleich. Aus dem Spiel heraus fielen keine weiteren Tore, Anthony Bardaro verwandelte schließlich den entscheidenden Penalty. Nicht einmal sieben Minuten waren gespielt, da lag Bratislava in Graz bereits 2:0 in Front. Anton Myllari (53.) glückte im Schlussdrittel der einzige Treffer der Hausherren, Sacha Guimond (4.), Mitch Hults (7., 35.) und Brock Higgs (60.) erzielten die Tore für die Gäste. Für die Steirer, die früh ihren Torhüter wechselten, war es die dritte Niederlage in Folge.