Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben am Mittwoch in der National Hockey League einen 5:2-Heimerfolg gegen die Seattle Kraken gefeiert. Vater des Erfolgs mit Beteiligung an allen Dallas-Toren war Joe Pavelski mit zwei Treffern und drei Assists. Der 27-jährige ist damit der älteste Spieler, dem fünf Punkte in einem Spiel gelangen seit Teemu Selänne vor mehr als zehn Jahren.

Raffl erhielt 16 Minuten Einsatzzeit. Österreichische Zukunftshoffnungen für die NHL sind laut aktuellem Midseason-Draft-Ranking Marco Kasper und Vinzenz Rohrer. Schweden-Legionär Kasper ist sogar ein Kandidat für die erste Draft-Runde.