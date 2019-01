Eishockey: Capitals siegen in Linz knapp, Graz holt auf

Auf Nebenschauplätzen in Partien von Vereinen der unteren Tabellenhälfte feierte der VSV in Zagreb einen 8:2-Kantersieg, Znojmo setzte sich bei Fehervar 6:4 durch. Das Hauptaugenmerk lag aber auf den Duellen der österreichischen Klubs. Und da verpatzte Salzburg mit einem Heim-1:2 gegen Dornbirn einen weiteren Test für das Semifinale in der Champions Hockey League (CHL) gegen München.

EBEL-Titelverteidiger Südtirol hat vor diesem Vergleich ebenfalls eine Niederlage zu verarbeiten, aber eine nach Verlängerung - 2:3 gegen Innsbruck.

Matchwinner DeSousa

Im zweiten „Overtime“-Match des Abends erzwang Marc-Andre Dorion 2:37 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in Linz die Überzeit, in der Christopher DeSousa nach 3:08 zum etwas glücklichen Sieg der Wiener nachlegte. Die Caps waren zwar ursprünglich durch Andreas Nödl in Unterzahl auch in Führung gegangen (22.), Dan DaSilva ließ die Linz-Fans dann mit zwei Toren (32./PP, 55.) zwischenzeitlich von einem Sieg gegen den Tabellenführer träumen.

Die Grazer bewiesen sich mit dem 4:2 einmal mehr diese Saison gegen den KAC, feierten gegen den Rekordmeister im vierten Saison-Vergleich den vierten Erfolg und sind Tabellenzweiter.