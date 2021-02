Eishockey: Bozen verteidigte ersten Platz mit Sieg gegen KAC

Der HCB Südtirol hat am Dienstag in der ICE-Eishockeyliga mit einem 4:3 gegen Verfolger KAC den ersten Platz erfolgreich verteidigt. Vor den letzten zwei Matches des Grunddurchganges haben die Bozener schon fünf Punkte Vorsprung. Fehervar AV19 kann indes nach dem 3:4 nach Verlängerung in Dornbirn den ersten Platz nicht mehr erreichen. Die Vienna Capitals gewannen mit 5:4 gegen den VSV, Salzburg blamierte sich mit dem 2:4 gegen Schlusslicht Black Wings.

Südtirol wurde dem Nimbus als bestes Heimteam der Liga diesmal erst spät gerecht und drehte das Match nach einem 1:3-Rückstand. Nicholas Petersen (14.) und Matthew Fraser (33./PP) hatten die Kärntner in Führung gebracht, nach dem folgenden Anschlusstreffer stellte Lukas Haudum gleich den alten Abstand wider her (35.). Doch danach trafen nur noch die Bozener, die zuletzt zweimal auswärts verloren hatten. Der KAC verpasste den sechsten Auswärtssieg en suite und hat nur noch eine Mini-Chance auf den ersten Platz nach der ersten Saisonphase, der auch einen Startplatz in der Champions Hockey League bringt.