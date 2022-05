Eishockey-Ass Marco Rossi beendet die Saison vorzeitig

Die Dallas Stars haben ihr Auftaktmatch im Play-off der NHL gegen die Calgary Flames knapp verloren. Die Texaner mit Michael Raffl unterlagen am Dienstag auswärts 0:1. Das Tor gelang dem Schweden Elias Lindholm in der sechsten Minute. Die zweite Partie der Best-of-seven-Serie geht am Donnerstag wieder in Calgary in Szene.

Stars-Stürmer Raffl erhielt 13 Minuten Eiszeit und musste neun Minuten auf der Strafbank verbringen. Wie der Routinier wird auch Marco Rossi bei der anstehenden WM nicht für Österreich spielen. Der mit Iowa Wild nicht ins AHL-Play-off gekommene Vorarlberger sagte wegen einer leichten Verletzung ab.