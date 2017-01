Die Teilnehmer an der "Pick Round" in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) stehen zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs fest. Innsbruck und der KAC haben am Mittwoch in der 42. Runde trotz Heimniederlagen die letzten beiden Tickets für die Top sechs gelöst, da sie von Niederlagen der Verfolger Villach und Znojmo profitierten. Die Capitals, Salzburg, Linz und Bozen waren schon qualifiziert.

Nach einem torlosen ersten Drittel ging der KAC in der Stadthalle in Klagenfurt durch Ganahl in Führung (22.), Brocklehurst glich jedoch kurz darauf aus (29.). Ein Doppelschlag der Capitals durch Tessier (48.) und Pollastrone (56.) brachte die Entscheidung, der Kärntner Anschlusstreffer durch Fischer kurz vor Ende der Partie kam letztlich zu spät.

Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel der Red Bulls aus Salzburg bei den Graz 99ers. Im Mitteldrittel brachte Raffl die Gäste mit 1:0 in Führung (24.), im Schlussabschnitt stellten die Salzburger dann dem Spielverlauf entsprechend einen klaren Sieg sicher: Welser (43.), Hochkofler (57.) und Thomas (60.) sorgten für den 4:0-Erfolg.

In Villach brachte Piche die Gäste schon in der ersten Minute in Führung, Schofield erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0. Latendresse brachte die Gastgeber wieder heran (10.). Im Mitteldrittel glich Urbas für den VSV aus (25.), DaSilva stellte aber nur fünf Minuten später wieder auf 3:2. Im Schlussabschnitt erhöhte Hisey zehn Minuten vor dem Ende auf 4:2, der zweite Treffer von Schofield in der Schlussminute machte alles klar.

Innsbruck unterlag ebenfalls zuhause gegen Schlusslicht Olimpija Ljubljana mit 3:4 nach Penaltyschießen. Znojmo verlor auswärts bei Südtirol mit 1:3.