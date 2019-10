EBEL: Fehervar beendet KAC-Serie, die Caps siegen in Dornbirn

Nach sechs Siegen ist die Erfolgsserie des KAC in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gerissen. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntag bei Fehervar mit 2:3 geschlagen geben und fiel auf Rang drei zurück. Tabellenführer Red Bull Salzburg und der neue Zweite Vienna Capitals feierten Auswärtssiege, die Black Wings Linz stießen erstmals in dieser Saison in die Top 5 vor.

Salzburg siegte in Villach mit 2:1, die Caps gewannen bei Schlusslicht Dornbirn 3:2. Die Linzer setzten sich zu Hause gegen HC Innsbruck mit 5:4 durch.

In Villach war Mario Huber der Matchwinner. Der Stürmer sorgte mit seinen Toren in der 6. und 45. Minute dafür, dass Salzburg auch das siebente Auswärtsspiel in dieser Saison gewann und der VSV erstmals in einem Heimspiel ohne Punkt blieb.