Dritte große Kristallkugel für Shiffrin "besonders"

Die amerikanische Slalom-Spezialistin (sechs Gesamtsiege) hatte am Saisonbeginn in Lake Louise erstmals auch im Super-G gewonnen und ist seitdem die erst siebente Läuferin, die in den Alpin-Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Slalom und Kombination gesiegt hat. Mittlerweile hat sie in dieser Speed-Disziplin drei Siege. Zudem hat die zweifache Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin auch Parallelslaloms und City Events sowie insgesamt 57 Weltcuprennen für sich entschieden und bei der jüngsten WM in Aare Gold in Super-G und Slalom sowie Bronze im Riesentorlauf geholt.

Ziele hoch gesteckt

Sie arbeite nun daran, irgendwann auch die Disziplinen-Wertungen sowohl in Slalom als auch Riesentorlauf, Super-G und Abfahrt zu gewinnen, machte die am 13. März 24 Jahre alt werdende Amerikanerin klar, dass sie in ihrer noch jungen Karriere trotzdem noch viel vor hat. Nach dem jüngsten Rücktritt ihrer US-Landsfrau Lindsey Vonn (82 Siege) geht man in der Szene davon aus, dass es die bei 57 haltende Shiffrin sein wird, die den Allzeit-Siegrekord des Schweden Ingemar Stenmark (86 Siege) bricht.

"Der Gesamtsieg war einer meiner größten Kindheits-Träume. Dieser jetzt ist aber besonders speziell, weil ein Teil meiner Siege auch im Super-G gekommen ist", freute sich die Ausnahme-Skirennfahrerin. Für sie sei immer wichtig gewesen, in möglichst allen Disziplinen siegfähig zu sein, sagte Shiffrin, die im Weltcup 38 Slaloms, 9 Riesentorläufe, 5 Parallelrennen, 3 Super-G und jeweils eine Abfahrt und eine Kombi gewonnen hat. "Aber diese Saison jetzt war wirklich ein Riesenschritt."