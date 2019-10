Die Vienna Capitals scheiden aus der Champions League aus

Der gleichzeitige 6:3-Sieg von Djurgården Stockholm gegen die bereits aufgestiegenen Adler Mannheim hätte aber ohnehin das Aus für die Wiener bedeutet. „Unser Unterzahlspiel war nicht gut, wir haben im Penalty-Killing zwei Tore zugelassen. Für die Zeit, die wir im Drittel von Tychy verbrachten, haben wir für zu wenig Verkehr vor dem Goalie gesorgt und zu wenige Pucks auf das gegnerische Tor gebracht“, sagte Vienna-Capitals-Headcoach Dave Cameron.

Topspiel in Klagenfurt

Am Mittwoch empfängt der KAC den Schweizer Erstligisten Biel (19.30 Uhr/live ORF Sport+). Bislang ist der Meister in seiner Vierergruppe mit drei Siegen aus vier Spielen an erster Stelle notiert, doch nur das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass Biel an der zweiten Stelle steht. Zudem hat auch noch der drittplatzierte finnische Klub Tampere nach zwei Siegen alle Chancen auf den Aufstieg in die K.-o.-Phase.