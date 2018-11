Die Verletzungsserie im Skirennlauf nimmt kein Ende

Schlechter sieht es für den Deutschen Felix Neureuther aus, der sich den rechten Daumen ruiniert hat und wohl sechs Wochen pausieren muss. Der Kärntner Max Franz laboriert an einem Knorpelschaden im Knie, wird aber in Lake Louise wohl an den Start gehen. Der Kanadier Broderick Thompson hat sich mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenlager und aus der Saison verabschiedet, der Franzose Brice Roger hat sich die Elle im Unterarm gebrochen und hofft, in rund einem Monat wieder zurückzukehren.

Vorbei ist die Saison für den Schweizer Justin Murisier nach seinem bereits dritten Kreuzbandriss. Knapp ein Jahr nach dem Todessturz des Franzosen David Poisson ist der Schweizer Gian Luca Baradun Anfang November mit dem Paragleiter tödlich verunglückt.