Die große Rückkehr der Fans in der NHL

Im ersten Heimspiel vor Zuschauern seit fast einem Jahr haben die New York Rangers die Boston Bruins in der NHL am Freitag mit 6:2 besiegt.

Im 18.000 Plätze bietenden Madison Square Garden sahen 2.000 großflächig verteilte Zuschauer den ersten Heimsieg vor Publikum seit einer 4:6 Niederlage gegen New Jersey am 7. März 2020 - fünf Tage bevor die NHL die Meisterschaft aufgrund der Coronavirus-Pandemie abbrach.