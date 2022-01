Die Capitals verlieren ihr erstes Spiel im neuen Jahr

Die Vienna Capitals starteten mit einer Niederlage in das neue Jahr. Die Wiener verloren das vierte „Ost-Derby“ der Saison, auswärts beim HC Znojmo, mit 3:5.

Alex Wall brachte Wien früh in Führung (4.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich schlussendlich die Tschechen dank dreier Treffer in den letzten zehn Minuten durchsetzten.

„Ich denke, wir haben kein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Obwohl wir nach dem ersten Drittel mit 1:0 in Führung lagen, hatte ich den Eindruck, dass Znaim einfach mehr arbeitete. Meine Mannschaft war gegen dieses hungrige Team nicht bereit genug“, haderte Capitals-Trainer Dave Barr.

Schlager am Sonntag

Die Capitals, die ohne fünf Stammspieler antreten mussten, liegen in der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League aktuell auf Rang sechs und damit weiterhin auf einem direkten Play-Off-Ticket.

Am Sonntag (16.30 Uhr) kommt es in Wien zum großen Schlager gegen Spitzenreiter Salzburg.