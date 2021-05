Der alpine Ski-Auftakt am Matterhorn nimmt Formen an

Was tun zwischen dem Weltcup-Auftakt in Sölden Ende Oktober, den Slaloms im finnischen Levi und den Rennen in Übersee? Swiss-Ski, die Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), Zermatt und Cervinia haben eine Idee: Im Herbst 2023 könnte in der Schweiz und Italien das erste Weltcup-Speed-Opening stattfinden.

Die Idee schwirrt schon länger herum, ab 2022 könnte sie Realität werden. Dann, wenn die neue Drei-Seil-Bahn von Testa Grigia auf das Klein Matterhorn fertig ist. Unter der Leitung des Schweizer Pistenbauers und Abfahrts-Olympiasiegers Didier Défago, der die Strecken designt hat, fanden im Frühjahr Begehungen durch Streckenplaner Bernhard Russi und die beiden FIS-Renndirektoren statt.

Höher geht's nicht

Die Rennen am Matterhorn wären die ersten grenzüberschreitenden in der Geschichte des Weltcups. Der Start der Männer-Abfahrt befindet sich auf Gobba di Rollin (3.899 Meter) in der Schweiz, das Ziel auf Laghi Cime Bianche (2.814 Meter) in Italien. Die Abfahrt wäre damit die höchstgelegene der Welt.