Damen-Abfahrt in Zauchensee in Gefahr

Auch das zweite Abfahrtstraining der Damen in Zauchensee ist am Freitag nach einer Verschiebung wegen anhaltenden Schneefalls abgesagt worden. Eine der Überlegung ist nun, die für Samstag geplante Abfahrt mit dem Super-G von Garmisch-Partenkirchen zu tauschen. Am Sonntag steht in Zauchensee eine Alpine Kombination auf dem Programm. Schon das erste Training am Donnerstag hatte wegen der starken Schneefälle abgesagt werden müssen.

Eine Option ist auch ein Training am Samstagvormittag, ehe am Nachmittag der Abfahrtsbewerb über die Bühne geht. Damen-Renndirektor Atle Skaardal hält das zwar für eine Möglichkeit, gibt sich aber zurückhaltend, "weil die Wettervorhersage für morgen nicht 100 Prozent positiv ist".