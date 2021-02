Pertl ergattert letztes WM-Slalom-Ticket im ÖSV-Team

Adrian Pertl hat sich das letzte Ticket im ÖSV-Team für den WM-Slalom in Cortina d'Ampezzo gesichert. Das gab der Österreichische Skiverband am Mittwoch bekannt. Der 24-jährige Kärntner wird damit neben Kombinations-Weltmeister Marco Schwarz, Manuel Feller und Michael Matt den die WM abschließenden Bewerb am Sonntag (10.00/13.30) bestreiten.

Pertl war im letzten Slalom vor der WM in Chamonix auf Platz vier gefahren und hat am Mittwoch im Parallel-Teamevent im Vergleich mit seinem Slalom-Konkurrenten Fabio Gstrein (23) den besseren Eindruck hinterlassen. Im starken ÖSV-Slalomteam war für Gstrein damit trotz eines fünften Ranges in Flachau (II) und insgesamt vier Top-15-Resultaten in dieser Saison kein Platz.