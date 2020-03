Coronavirus: Snowboard-Cross-Weltcupsiegerin verlor ihre Oma

Auch ihr Großvater Antonio habe Covid-19. "Es geht ihm besser, auch wenn er immer noch künstlich beatmet wird. Er hat kein Fieber mehr, aber es ist noch zu früh, um seine Genesung zu feiern", meinte die Snowboarderin.

Moioli hat eine Erklärung, warum ihre Heimatstadt so stark vom Virus betroffen ist. "Diese Gegend ist voll mit Unternehmen, die für die ganze Welt produzieren. In der Nähe befinden sich zwei große Flughäfen, Mailand Malpensa und Orio al Serio. Der Waren- und Personenverkehr ist höher als im Rest Norditaliens. Ich hatte jedoch nicht mit einer Epidemie in diesem Ausmaß gerechnet", sagte die Sportlerin.