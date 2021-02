Corona-Ausbruch: Zwangspause für NHL-Team Minnesota Wild

Rossi reiste nach Österreich

Rossi, der in dieser Saison auf sein NHL-Debüt gehofft hat, war in der Vorwoche offenbar wegen "Komplikationen" im Zusammenhang mit Covid-19 zu seiner Familie nach Vorarlberg heimgereist.

Michael Raffl, der aktuell einzige Österreicher in der NHL, verlor am Mittwoch mit den Philadelphia Flyers gegen die Boston Bruins mit 3:4 nach Verlängerung. Philadelphia geriet nach zwölf Sekunden in Rückstand, ging aber bis zur 49. Minute mit 3:1 in Führung. Dank dreier Powerplay-Tore holte Boston aber noch den Sieg. David Pastrnak vollendete 15 Sekunden vor der Schlusssirene seinen Hattrick, Patrice Bergeron entschied früh in der Verlängerung die Partie zugunsten der Bruins, die die Flyers an der Tabellenspitze der East Division ablösten.