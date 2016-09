Eishockey-Meister Red Bull Salzburg bekommt es im Sechzehntelfinale der Champions Hockey League mit dem SC Bern zu tun. Das hat die Auslosung der ersten K.o.-Runde am Montag in den MTV Studios in Helsinki ergeben. Bern ist aktueller Schweizer Meister und gewann die CHL-Gruppe M ohne Punktverlust. Dabei gab es zu Hause (5:0) und auswärts (3:1) auch zwei Siege gegen die Black Wings Linz.

Die "Bullen" überstanden zum dritten Mal in Folge die Gruppenphase. Die erste K.o.-Runde wird am 4. und 11. Oktober ausgetragen, Salzburg hat als Gruppenzweiter zuerst Heimrecht. Sollte die Truppe von Neo-Coach Greg Poss die Hürde Bern meistern, würde im Achtelfinale (1. und 8. November) entweder der schwedische Klub Skelleftea AIK oder JYP Jyväskylä aus Finnland warten.