CHL-Finalchance von Red Bull Salzburg intakt

Die Chance von Red Bull Salzburg auf den Finaleinzug in der Champions Hockey League lebt. Mit einer starken kämpferischen Leistung im ersten "Stall-Duell" mit Red Bull München holte das Team von Coach Greg Poss am Dienstag in Bayern ein 0:0 und hat am 16. Jänner (20.20 Uhr) daheim die Möglichkeit, mit einem Sieg das Endspiel zu erreichen.

Die Gastgeber hatten vor 6.100 Zuschauern im Olympia-Eisstadion die besseren Chancen, doch Keeper Stephen Michalek und seine Vorderleute machten mehrere gute Möglichkeiten zunichte, teils auch mit etwas Glück. Zudem erwiesen sich die Salzburger in insgesamt zwölf Minuten in Unterzahl als enorm defensivstark.