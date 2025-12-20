Schon wieder ein Stockerlplatz im Monobob für Katrin Beierl

Katrin Beierl hat beim Bob-Weltcup in Sigulda im Monobob erneut überrascht.

Am Samstag musste sich die Niederösterreicherin nur der Australierin Breeana Walker und Laura Nolte aus Deutschland geschlagen geben und landete eine Woche nach Platz zwei in Lillehammer auf dem dritten Rang.

Für die Zweierbob-Spezialistin war es der erst zweite Monobob-Stockerlplatz der Karriere. In der Gesamtwertung rückte sie nach dem vierten Saisonbewerb auf Platz sieben vor.