Österreichische Biathletinnen ohne Hauser in Österstund Staffel-Sechste

Ihre Kolleginnen zeigten auch ohne die Topläuferin auf. Lediglich zweimal, als Fünfte in Antholz und bei der WM in Oberhof, waren die ÖSV-Frauen in dieser Saison in einer Staffel besser gewesen. Gandler behauptete Rang sechs im Zielsprint gegen die Tschechin Lucie Charvatova. Die 22-jährige Tirolerin schoss ebenso wie Startläuferin Zdouc fehlerfrei. Juppe musste einmal nachladen und übergab zu Hälfte des Rennen als Fünfte, Steiner brauchte zwei Zusatzpatronen. Den Österreicherinnen fehlten am Ende 1:53,8 Minuten auf die siegreichen Norwegerinnen. Im Staffelweltcup blieb es bei Rang acht. Am Abend (Beginn 16.30 Uhr) folgte in Östersund noch eine Männer-Staffel.

Weltcup-Gesamtsieger Johannes Thingnes Bö und sein Bruder Tarjei Bö treten nach ihren Corona-Infektionen auch beim Massenstart am Sonntag (16.00 Uhr) nicht an. "Wir haben entschieden, dass es am besten ist, wenn sie bis zum Holmenkollen warten, bevor sie wieder einsteigen", sagte Norwegens Nationaltrainer Egil Kristiansen der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Es sei zu 99,99 Prozent sicher, dass das Duo am Donnerstag zum Auftakt des Saisonfinales in Norwegens Hauptstadt im Sprint dabei sind.