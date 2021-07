Biathlet Landertinger fällt aus

Österreichs Biathleten fahren mit einigen Veränderungen im Team zur dritten Weltcup-Station nach Nove Mesto. Fehlen wird in Tschechien u.a. Dominik Landertinger. Der Tiroler muss wegen eines grippalen Infekts auf einen Einsatz im WM-Ort 2013 verzichten. Auf dem Programm stehen neben den Sprint- und Verfolgungsrennen erstmals in dieser Saison auch Massenstart-Bewerbe.

"Das ist natürlich schade, weil es langsam wieder gelaufen wäre. Im Moment will es einfach nicht sein. Jetzt werde ich mich hundertprozentig auskurieren und dann wieder voll angreifen", erklärte Landertinger. Für den WM-Silbermedaillengewinner von Oslo bzw. für Sven Grossegger, der im IBU Cup zum Einsatz kommt, rücken David Komatz und Lorenz Wäger ins ÖSV-Weltcupteam. Bei den Damen kehrt Julia Schwaiger in die Mannschaft zurück.

Abgesehen von der sehr stark in die Heim-WM-Saison gestarteten Lisa Theresa Hauser läuft es in der rot-weiß-roten Equipe noch etwas unrund. Cheftrainer Reinhard Gösweiner hofft daher auf einen Aufwärtstrend. "Es gab zuletzt teils gute Laufleistungen und gute Schießergebnisse. Nur die Komplexleistung, also beides zusammen, hat oft nicht gestimmt. Das Hauptziel ist jetzt wieder mehr Stabilität in die Leistungen zu bekommen."