Warum Anna Gasser vor dem Comback "ein bisschen nervös" ist

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser ist nach intensiven Trainingswochen bereit für ihr Comeback. Die von einer langwierigen Schulterverletzung genesene Kärntnerin tritt am Freitag in Laax in der Slopestyle-Qualifikation erstmals in dieser Saison an. Der Weltcupbewerb in der Schweiz ist für die 34-Jährige ein wegweisender Härtetest im Hinblick auf die Winterspiele in Italien, wo die Big-Air-Siegerin von 2018 und 2022 im Februar ihre Olympia-Laufbahn beenden wird.

"Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen nervös bin, denn ich mag es nicht so gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass ich im Vergleich zur Konkurrenz etwas hintennach bin. Aber durch den späten Saisonstart fühle ich mich viel ausgeruhter und frischer als im Vorjahr, als ich zu diesem Zeitpunkt schon ein sehr intensives Programm hinter mir hatte", sagte Gasser vor ihrem Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen.

Ex-Weltmeisterin wieder fit und bestens vorbereitet Die Fortschritte im Training, das sie in den vergangenen Wochen am Kreischberg und in Flachauwinkl absolvierte, stimmen die zweimalige Weltmeisterin zuversichtlich. "Zu Beginn war es zwar nicht so leicht, da habe ich mich wieder herantasten müssen, aber mittlerweile gehen schon viele meiner Sprünge wieder. Ich habe Tricks mit hoher Schwierigkeit trainiert und sogar versucht, auch noch etwas draufzulegen. Ich muss einfach dankbar sein, dass es mir körperlich so gut geht und ich mich fit fühle", so Gasser.