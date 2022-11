Abruptes Saisonende für ÖSV-Freeski-Ass Hannes Rudigier

Nach seinem erfolgreichen Saisonauftakt beim City-Big-Air in Chur muss Hannes Rudigier seine Saison verletzungsbedingt auch schon wieder beenden: Der Freeskier hat sich am Samstag beim Training auf dem Stubaier Gletscher Risse von Kreuzband, Meniskus und Innenband im rechten Knie zugezogen. Bei einem zu weiten Sprung auf der Primeline konnte er nicht mehr sturzfrei landen. Der Tiroler wurde noch am Samstag in der Privatklinik Hochrum operiert.

Wesentlich ist nun der langfristige Wiederaufbau des Kniegelenks sowie die notwendige Vertrauensrückgewinnung in die volle Belastbarkeit des Körpers.