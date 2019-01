Abfahrts-Olympiasieger Svindal hört nach WM in Aare auf

Goldmedaille als großes Ziel

Svindal hat noch ein letztes großes Ziel, das ist eine weitere Goldmedaille. "Das Wichtigste jetzt für mich persönlich ist, dass ich bei der WM in Aare am Start stehen kann mit einer Möglichkeit zum Gewinnen. Das ist das Ziel. Da muss ich jetzt ein bisschen taktieren", hatte er am Freitag im Streif-Zielraum als Zuschauer der Abfahrt erklärt.

Norwegens Herrencheftrainer Christian Mitter sagte zur APA - Austria Presse Agentur: "Wegen dieser Knieverletzung musste Aksel schon zwei Saisonen abbrechen. Ganz gut wird es nicht mehr werden, man muss einfach ein bisschen schlau sein und schauen, was geht und was geht nicht." Kitzbühel ging nicht, der WM in Schweden wird nun alles untergeordnet.