4:1 gegen Dornbirn – die Capitals siegen weiter

Das war’s. Die Vienna Capitals beenden das Jahr 2016, wie man es von ihnen nach dem beeindruckenden Leistungen im Herbst erwartet hatte. Im letzten Spiel des Jahres besiegten die Wiener vor 4500 Zuschauern in Kagran Dornbirn mit 4:1 und feierten dabei den achten Sieg in Folge. Von den zwölf Dezember-Spielen gingen nur zwei verloren, nur beim 2:3 gegen Znaim blieben die Wiener ohne Punktgewinn. Somit haben die Capitals sieben Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs 84 Zähler, also schon jetzt um zehn mehr als nach 44 Runden der vergangenen Saison.

Vater des Sieges gegen Dornbirn war Jonathan Ferland, der die Treffer zum 2:1 (35.) und 3:1 (36.) innerhalb von 62 Sekunden erzielte. Aber auch die Wiener Youngsters hatten wieder ihren Anteil: Goalie David Kickert lieferte erneut eine starke Partie. Der 22-Jährige kassierte in seinen vergangenen fünf Spielen nur zwei Treffer. Und das 1:0 erzielte Sascha Bauer (12.) aus der frechen vierten Angriffsformation.

Die Capitals kommen wieder am 1. Jänner gegen Fehervar auf das Kagraner Eis. Die Ungarn empfangen am Freitag beim Freiluftspiel in Budapest den KAC.