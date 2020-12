1:2 – die Vienna Capitals stolpern über den Villacher SV

Da gewinnen die Vienna Capitals bei den besten Teams der Liga in Bozen 3:2 n.P. und in Salzburg 4:1. Doch davor verlieren sie gegen KAC 0:1 und danach gegen Villach 1:2 n.P. Gegen den VSV erzielte der Kanadier Jerome Leduc in Minute 59 das 1:1 und schoss sein Team in die Verlängerung. Die Entscheidung fiel im Penaltyschießen. Dort vergaben die Wiener Richter und Wukovits, der Villacher Ulmer traf entscheidend zum 2:1-Erfolg.

Capitals-Trainer Cameron zollte Villach Respekt: „Sie waren gut und haben es uns schwer gemacht, vor das Tor zu kommen.“ Stürmer Richter ergänzte: „Wir haben Charakter gezeigt und noch einen Punkt geholt. Aber soweit dürfen wir es gar nicht kommen lassen“. Am Donnerstag gastiert Dornbirn in Wien.