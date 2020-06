Wimbledon: Matchball für die Beste

Dass Serena Williams in Wimbledon zum siebenten Mal im Finale steht (letzter Sieg 2010), ist eine späte Genugtuung für das Erstrunden-Out vor sechs Wochen in Roland-Garros. Schon in Australien war Williams unerwartet früh ausgeschieden. Turniersiege feierte sie seit ihrem Comeback nach der Scherben-Verletzung am Fuß erst in Charleston (April) und Madrid (Mai). "Ich bin sehr stolz, dass es jetzt wieder klappt. Ich wusste, dass ich irgendwann wiederkomme", sagt Williams, die seit Jahren in Palm Beach Gardens in Florida ihre Möbel unterstellt.

Finalgegnerin Agnieszka Radwanska hingegen betritt Neuland und kämpft ihrerseits um die Spitzenposition in der Weltrangliste, die ihr bei einem Finalsieg sicher wäre. "Da wird ein Traum für mich wahr", sagt Radwanska. "Ich spiele seit fast 18 Jahren Tennis. Und natürlich träumt man davon, einmal in einem Grand-Slam-Finale zu stehen." Radwanska ist die zweite polnische Grand-Slam-Finalistin nach Jadwiga Jedrzejowska, die 1937 drei Endspiele erreichte und zwei Jahre später nochmals bei den French Open bis in das Finale vorstieß.