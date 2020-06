Wimbledon-Finale: Federer gegen Murray

Gegen Djokovic spielte Federer wie in guten, alten Zeiten. Vor allem seine einhändige Rückhand ist unerreicht, dazu hatte er gegenüber seinen 25-jährigen Konkurrenten auch Vorteile beim Aufschlagsspiel. "Ich bin sehr glücklich, nachdem es die vergangenen zwei Jahre nicht so gut gelaufen ist", erinnert sich Federer. Beide Male scheiterte Federer nämlich im Viertelfinale, 2010 am Tschechen Tomas Berdych, 2011 an Tsonga.

Die Fans in Wimbledon werden am Sonntag ein Problem bekommen. Federer ist seit Jahren der sentimentale Favorit an der Church Road, Andy Murray als Lokalmatador sowieso der Publikumsliebling. Der wohl der beliebteste Schotte in England sicherte sich mittels 6:3-6:4-3:6-7:5-Sieg über Tsonga seine erste Teilnahme an einem Wimbledon-Finale, nachdem er 2010 und 2011 jeweils im Halbfinale an Rafael Nadal gescheitert war.

Murray steht unter Druck, die Briten wollen endlich einen Grand-Slam-Titel. Der letzte Herr, der einen solchen geholt hatte, war der 1995 verstorbene Fred Perry. Und das ist bereits 76 Jahre her. Trotz allem: Federer ist am Sonntag Favorit, auch wenn Murray im direkten Duell knapp mit 8:7 vorne liegt.