Wilde Tour-de-France-Etappe

Das Hauptquartier der amerikanischen Anti-Doping-Behörde in Colorado Springs wurde in den letzten Monaten zu einem Hort der Sicherheit ausgebaut, und das mit gutem Grund: Wie Travis Tygart, der Chef der USADA, gegenüber der französischen Sporttageszeitung L’Equipe erklärte, sind drei Morddrohungen bei der Behörde eingegangen, seit sie die Dopingverfahren gegen den gefallenen Rad-Superstar Lance Armstrong, seinen früheren Teamchef und Weggefährten Johan Bruyneel und andere eröffnet hat. "Das FBI hat sich der Causa angenommen."



Der Belgier Bruyneel, derzeit Manager des Teams RadioShack-Nissan, wird sich in den nächsten Monaten einer Anhörung vor der USADA stellen. Das birgt Brisanz, denn Tygart erklärte, dass in diesem Verfahren auch Armstrong selbst vorgeladen werden könnte – und dann unter Eid aussagen müsste, "so wie alle anderen auch".