Wiesbergers "Abenteuer USA" beginnt

Der 26-Jährige darf dank seiner Erfolge auf der Europa-Tour als erster Österreicher bei einem der vier zur World Golf Championship (WGC) zählenden Mega-Turniere teilnehmen. Beim mit 8,5 Millionen Dollar (6,92 Mio. Euro) dotierten Bridgestone Invitational im Firestone Country Club von Akron spielt der Burgenländer diese Woche erstmals bei einem US-Profiturnier.

Wiesberger befindet sich in Ohio erstmals im Kreis der versammelten Weltelite wieder. Aber sein Start kommende Woche bei der PGA Championship im Kiawah Island Resort in South Carolina, dem mit 8 Mio. Dollar dotierten vierten und letzten Major-Turnier dieser Saison, ist ebenfalls gesichert.

Bei beiden Mega-Events in den USA findet sich Wiesberger in den alphabetischen Startlisten in unmittelbarer Nähe zu Golf-Giganten wie Lee Westwood und Tiger Woods. Eine Ehre, die er seinen innerhalb von nur drei Monaten errungenen ersten beiden Siegen auf der European Tour zu verdanken hat.