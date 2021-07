Wiesberger triumphiert bei GolfOpen

Professionelle Golfer ruhen in sich selbst. Sie zeigen nur ungern und daher äußerst selten ihre Emotionen auf den grünen Wiesen dieser Welt. Aber als nach 72 Löchern auch der 269. Schlag von Bernd Wiesberger vom Erdboden in Atzenbrugg verschluckt wurde, war es um den Burgenländer geschehen.



Er schrie. Er ballte seine Finger zu einer jubelnden Faust. Er ließ die Emotionen der 5000 Zuschauer auf sich einprasseln. Mit dem sechsten Birdie auf den letzten neun Löchern hatte Wiesberger am Samstag eine beeindruckende Aufholjagd beendet, die ihm mit drei Schlägen Vorsprung den Heimsieg bei den Lyoness Open bescherte, seinen zweiten auf der European Tour. Er ist damit der zweite österreichische Golfer nach Markus Brier im Jahr 2006, der ein Turnier auf diesem Level in der Heimat gewinnen konnte.



"Ich bin sehr stolz, das als zweiter Österreicher geschafft zu haben", sagte Wiesberger, der nun 166.660 Euro reicher ist. Das hat nichts mit Angeberei zu tun. Im Golfsport definiert sich Erfolg über die Höhe des eingespielten Preisgelds. Wiesberger hat es heuer bereits auf 654.984 Euro gebracht. In der Rangliste katapultierte er sich damit auf den 19. Rang, der Startplatz beim prestigeträchtigen Saisonfinale der 60 besten Golfer in Dubai ist ihm kaum noch zu nehmen.