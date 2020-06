Wiesberger in Abu Dhabi Sechster

Ja, sogar die Siegeschance lebte am letzten Tag. Was blieb, war aber ein kräftiges Lebenszeichen, das Bernd Wiesberger beim European-Tour-Turnier in Abu Dhabi abgab. Der Burgenländer klassierte sich beim 2,7 Mio. Dollar-Event (Par 72) in der Wüste inmitten der Weltspitze und holte mit Platz sechs ein Achtungsergebnis.

Der 29-Jährige büßte zwar auf der letzten Runde mit 71 Schlägen (eins unter Par) noch drei Plätze ein, schaffte aber damit sein weitaus bestes Resultat in dem Emirat. Der Franzose Gary Stal (269 Schläge) fing mit einer 65er-Runde den Deutschen Martin Kaymer noch ab.

Österreichs Nummer 1 hatte mit einem Birdie am letzten Loch noch zwei Positionen gutgemacht. "Ein großartiger Start in die Saison", freute sich Wiesberger, der einen Scheck über 68.364 Euro erhielt und sich in der Weltrangliste von Platz 72 verbessern wird.