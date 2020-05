Wiesberger 42. in Dubai

Sein Heimturnier wird Titelverteidiger Wiesberger im kommenden Jahr übrigens wieder an einem neuen Termin bestreiten. Die zuvor zweimal im September und heuer Ende Juli in Atzenbrugg ausgetragenen Austrian Open werden von 6. bis 9. Juni und damit eine Woche vor den US Open in Szene gehen.

Die neue Saison der European Tour beginnt bereits in der übernächsten Woche in Durban. In Südafrika werden zudem noch fünf weitere Turniere ausgetragen. Das einstige Topaustragungsland Spanien muss hingegen der Wirtschaftskrise weiter Tribut zollen. Nach sieben Turnieren 2011 und drei 2012 verbleibt in der nächsten Saison nur noch ein einziges im Kalender.