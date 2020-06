Wiener Handball-Derby: Siegen oder fliegen

Ein Heimsieg. Mehr ist es nicht für die Fivers aus Margareten, um den Einzug ins Finale der Handball Liga Austria zu fixieren. Was so einfach klingt, könnte schwieriger kaum sein. Denn mit West Wien baut sich heute (20.20 Uhr/live ORF Sport +) ein Gegner in der Hollgasse auf, der schwieriger zu bezwingen kaum sein könnte.

Drei Liga-Derbys gab es in dieser Saison bereits, keines haben die Gäste aus Hietzing verloren. Im November besiegte man gar die Fivers und damit den langjährigen Fluch der Sieglosigkeit in der Arena des Stadtrivalen.

"Wir haben in den letzten Wochen auswärts meist besser gespielt als zu Hause: egal, ob in Hard oder Bregenz im Play-off oder im Viertelfinale gegen Leoben", sagt daher auch West-Wien-Spielermanager Konrad Wilczynski. Klingt nach einer gehörigen Portion Selbstvertrauen – und nach Zweckoptimismus. Im ersten Halbfinalspiel am Freitag waren die West Wiener vor eigenem Publikum gegen die abgebrühten Fivers chancenlos (22:28). Im Falle einer weiteren Niederlage wäre die Saison für die Hietzinger ohnehin beendet.