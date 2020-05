Wien: Die Pokerhauptstadt Europas

Im Großraum Wien gibt es etwa 150 Pokercasinos und -clubs, sogar im Bezirk Kufstein sind 40 Etablissements zu finden. Poker boomt, rund 400.000 Österreicher sind Anhänger dieses Kartenspiels um Geld - Tendenz steigend.



In der Bundeshauptstadt leben einige der besten Spieler Europas (wie Johannes Strassmann), vor allem deshalb, weil Poker in Österreich als Glücksspiel angesehen wird - und deshalb wie ein Lottogewinn steuerbefreit ist. Es werden auch immer mehr sogenannte Poker-Wohngemeinschaften gegründet: Diese sind oft in noblen Bezirken wie Döbling oder Hietzing und eine Handvoll junger Spieler zockt von hier aus unauffällig im Internet um hunderttausende Euro. Wien gilt deshalb als Poker-Hauptstadt Europas.



Österreich hat bisher vergeblich versucht, Poker zu regulieren. Auch der neueste Vorstoß sorgt für Kopfschütteln in der Branche. So soll es für das gesamte Land ab 2012 nur ein Poker-Casino geben. Mehrere Betreiber (Montesino, CCC) wollen deshalb ohne diese Lizenz weitermachen.