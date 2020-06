West Wien holte sich am Donnerstag mit einem souveränen 30:25-Auswärtserfolg gegen Schwaz die Tabellenführung in der Handball-Liga-Austria (HLA) zurückj. Die Wiener feierten in Tirol zum Auftakt der 12. Runde bereits den zehnten vollen Erfolg. Am Mittwoch hatte Meister Hard mit einem 31:31-Remis in Leoben in einem vorgezogenen Match der 13. Runde kurzfristig Platz eins übernommen.