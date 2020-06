West Wien greift nach Tabellenführung

Die Vorsaison lief für West Wien in der Handball-Liga Austria gar nicht nach Wunsch, in dieser könnte der perfekte Saisonstart gelingen: Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Bregenz in der Südstadt (17 Uhr) würde Platz eins übernommen werden.

Für einen West Wiener ist es ein ganz besonderes Spiel: Abwehrchef Max Wagesreiter ist erst im Sommer von Bregenz nach Wien gewechselt. Vor dem Schlager findet ein Legendenspiel statt (15 Uhr). Ex-West-Wien-Spieler wie Stefan Kaschütz, Werner Möstl, David Szlezak, Stefan Uher und Roman Frimmel werden dabei sein.