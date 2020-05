Wesners großer Abend

Samstag Abend boxt Leichtgewichtlerin Nicole Wesner gegen Kremena Petkova um den WIBF-Intercontinental-Titel. Ein Kampf, bei dem es nicht nur um Prestige geht: „Dieser Titel ist zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft angesiedelt“, erklärt die Boxerin des Wiener Klubs Gym23. Warum sie sich außerdem auf den Fight in Wismar freut, bei dem sie erstmals über zehn Runden gehen soll: „Erstmals bin ich im Hauptkampf.“ Der WIBF ist übrigens der älteste Frauenboxverband der Welt und der Verband, unter dem die deutsche Star-Boxerin Regina Halmich zwölf Jahre Weltmeisterin war. Und die Gegnerin? „Sie boxt typisch bulgarisch, ist sehr beweglich und eher eine Konterboxerin. Aber ich weiß, wie ich gegen sie gewinnen kann.“ Trainiert hat Wesner bis Dienstag in Berlin, ehe es an die Ostseeküste nach Wismar ging.